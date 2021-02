Umleitungen nach Köln/Bonn : Flugbetrieb in Dortmund vorübergehend ausgesetzt

Dortmund Der Flughafen Dortmund hat am Montag aufgrund von vereisten Start- und Landebahnen vorübergehend den Flugbetrieb eingestellt. Die Maschinen wurden nach Köln/Bonn umgeleitet.

Dort, wie auch am größten Flughafen in Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf, lief der Flugbetrieb am Montagvormittag ohne Beeinträchtigungen. Wie es in Dortmund weitergeht, war nach Angaben der Sprecherin zunächst nicht abzusehen.