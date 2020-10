Zu wenige Flüge : Düsseldorfer Airport schließt Terminal B

Düsseldorf Die Corona-Pandemie trifft auch die Luftfahrtbranche: Der Düsseldorfer Flughafen schließt ab dem 3. November das Terminal B. Derzeit verzeichne der Airport gerade einmal 20 Prozent des Passagieraufkommens.

Der Düsseldorfer Flughafen reagiert auf den drastisch gesunkenen Flugverkehr und schließt vom 3. November an das Terminal B. An Nordrhein-Westfalens größtem Flughafen werden alle Passagiere künftig über die Flugsteige A und C abgefertigt, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Flughafenkreisen erfuhr.