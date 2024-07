Unfall Flugzeug in Nepal kurz nach Start verunglückt - 18 Tote

Alle 19 Personen an Bord waren Angestellte der Saurya Airlines, die in dem etwa eine halbe Flugstunde entfernten Pokhara für Wartungsarbeiten an einer anderen Maschine eingesetzt werden sollten, wie BK weiter sagte. Auf Fotos war aus der Entfernung eine große Rauchwolke am Unglücksort zu sehen. Die Ursache für den Absturz war zunächst unklar.