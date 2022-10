Wrackteile vor Costa Rica entdeckt : Flugzeug mit Rainer Schaller abgestürzt: Offenbar zwei Leichen gefunden

Laut „Bild“-Zeitung handelt es sich bei vermissten Maschine um den Privatjet von Mc-Fit-Gründer Rainer Schaller. Foto: Rolf Vennenbernd

Update Puerto Limón Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs vor der Küste von Costa Rica haben Bergungsteams offenbar zwei Leichen sowie Wrackteile im Meer entdeckt. An Bord der Maschine sollen der McFit-Gründer Rainer Schaller und seine Familie gewesen sein.



Von Michael Wrobel

Bei der Suche nach einem vermissten Privatflugzeug mit fünf deutschen Passagieren vor der Küste von Costa Rica haben die Einsatzkräfte offenbar zwei Leichen und mehrere Trümmerteile im Meer entdeckt. Wie die Online-Zeitung crhoy.com aus Costa Rica berichtet, sei am Morgen örtlicher Zeit zunächst die Leiche eines Kindes und später die Leiche eines Mannes gefunden worden. Die Behörden vor Ort hätten dies bestätigt. Die Identität der Opfer sei jedoch noch nicht bekannt.

Laut dem Leiter der Küstenwache seien Wrackteile rund 28 Kilometer vom Flughafen von Limón entfernt im Meer gefunden worden, die anscheinend zu dem Flugzeug gehörten.

PRIMERAS IMÁGENES DE RESTOS DEL AVIÓN Y PERTENENCIAS DE LAS VÍCTIMAS



Desgracia en la costa limonense deja cinco víctimas, entre ellos al multimillonario Rainer Schaller, dueño de los gimnasios McFit y Gold’s Gym, y su familia. pic.twitter.com/RGr35MqSwX — ¡Qué Torta! (@quetortacr) October 22, 2022

Der costa-ricanische Sicherheitsminister Jorge Torres geht derzeit davon aus, dass bei dem Absturz sechs Menschen ums Leben gekommen seien. Bei den fünf Passagieren handele es sich um Deutsche - drei Erwachsene im Alter von 40, 44 und 53 Jahren sowie zwei Kinder. Der Pilot sei ein 66 Jahre alter Schweizer gewesen.

McFit-Gründer Rainer Schaller an Bord?

Ein Flugzeug mit fünf deutschen Passagieren ist verschwunden - es war auf dem Weg von Mexiko nach Puerto Limón an der Karibikküste von Costa Rica.

Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, soll es sich bei der Maschine um das Privatflugzeug von Rainer Schaller, dem Gründer der Fitnessstudio-Kette McFit, handeln. Die RSG-Gruppe, die McFit betreibt, habe bestätigt, dass Rainer Schaller gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin und deren Kindern in einem Kleinflugzeug gesessen habe, das am Freitagabend südamerikanischer Zeit vor der Küste von Costa Rica vom Radar verschwand, so die „Bild“ weiter.

Bei den mutmaßlichen Überresten der Maschine handelte es sich nach Angaben des Ministeriums für öffentliche Sicherheit um Teile des Rumpfes, Sitze und eine Tasche, wie der Fernsehsender Teletica berichtete. An Bord der Maschine befanden sich offenbar auch Kinder. „In dem Flugzeug waren fünf Passagiere und ein Pilot - insgesamt sechs Menschen“, sagte der Direktor der zivilen Luftfahrtbehörde, Fernando Naranjo. „Ausgehend von den Geburtsdaten waren auch zwei Kinder darunter.“

Die Maschine war am Freitagabend (Ortszeit) auf dem Flug von Mexiko nach Costa Rica verschollen. Die Kommunikation sei abgerissen, als sich das Flugzeug über dem Meer dem Flughafen von Limón näherte, teilte das Sicherheitsministerium mit. „Das Flugzeug ist etwa 25 Meilen vor dem Flughafen Limón vom Radar verschwunden. Die Maschine sollte um 18.58 Uhr landen, wir haben sie in einer Höhe von 2000 Fuß verloren“, sagte Luftfahrtdirektor Naranjo. Das sind rund 600 Meter.

Wegen ungünstiger Witterungsverhältnisse wurden die Sucharbeiten in der Nacht zunächst eingestellt. Am Samstag nahmen die Küstenwache und die Behörde für Überwachung des Luftraums die Suche wieder auf. Am Flughafen von Puerto Limón wurde eine Kommandozentrale eingerichtet, um die Sucharbeiten zu koordinieren.

„Der Fall ist uns bekannt“, hieß es aus dem Auswärtigen Amt in Berlin. „Unsere Botschaft in San José steht zur Aufklärung des Sachverhalts mit den örtlichen Behörden in Kontakt.“

((Mit Material von dpa))