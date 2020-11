Flugzeuge der Bundeswehr : „Pimmel am Himmel“? Spekulation um Kondensstreifen von Kampffliegern

„Pimmel am Himmel“? Spekulation um Kondensstreifen von Kampffliegern

Kondensstreifen zeichnen sich am Himmel über dem Stadtteil Ebersheim ab. Die Kondensstreifen zweier Kampfflugzeuge der Bundeswehr haben aufgrund ihrer Form kuriose Spekulationen im Internet ausgelöst. Foto: dpa/Jan Brinkhus

Kondensstreifen zweier Kampfflugzeuge der Bundeswehr haben aufgrund ihrer Form kuriose Spekulationen im Internet ausgelöst. Wegen der Anordnung zweier Kreise und eines länger gezogenen Bogens war unter anderem vom „Pimmel am Himmel“ die Rede. Die Auflösung ist weniger frivol: Die beiden Eurofighter hätten am Mittwoch als sogenannte Trainings-Alarmrotte ein Abfangmanöver simuliert, teilte ein Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr am Donnerstag mit. Die durchschnittlich geflogene Höhe habe rund 11.300 Meter über dem Grund betragen. Die Folgen waren beispielsweise von Baden und vom Rhein-Main-Gebiet aus zu sehen. Mehrere Medien hatten darüber berichtet und Fotos veröffentlicht.