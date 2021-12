Hochwasser im Juli : Wie viel Freiheit für den Fluss? - Debatte über Ahr-Verlauf

Podcast-Special „Die Flut“ - Folge 5 : Wie arbeiteten die Medien während der Flutkatastrophe? In einem Podcast-Special mit sechs Episoden beleuchten wir die Flutkatastrophe, ihre Folgen und die Lehren daraus. In Episode 5 geht es um die Rolle der Medien. Wie arbeitet die Redaktion im Krisenfall? Wie werden Gerüchte verifiziert, wie Fake News enttarnt? Und was macht es mit Journalisten, wenn sie sich plötzlich im Krisengebiet wiederfinden?