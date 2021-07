Flutkatastrophe : Innenminister Reul: Keine Vermissten mehr in NRW nach Flut

Herbert Reul (CDU), Innenminister von Nordrhein-Westfalen, im Innenausschuss des Düsseldorfer Landtags. Foto: Oliver Berg/dpa

Düsseldorf Experten sprechen von einem Jahrhundert-Hochasser in NRW. Innenmister Reul bestätigte derweil, dass keine Menschen mehr vermisst werden. Zugleich unterstrich er die Zuständigkeit der Kommunen im Katastrophenschutz.

Zwei Wochen nach der Flutkatastrophe werden in den betroffenen Gebieten Nordrhein-Westfalens keine Menschen mehr vermisst. Das sagte Innenminister Herbert Reul am Mittwoch im Landtags-Innenausschuss.

Es seien 47 Todesopfer zu beklagen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden 23 Menschen vermutlich auf der Straße von den Wassermassen erfasst und in den Tod gerissen, wie der CDU-Politiker bei der Sondersitzung in Düsseldorf berichtete. 23 Personen habe man leblos aus ihren Wohnräumen oder Kellern geborgen. In einem Fall konnte die Todesursache noch nicht geklärt werden. Vier Verstorbene seien Feuerwehrleute.

Reul betonte, es handele sich um die größte Naturkatastrophe, die NRW je durchlitten habe. Experten gingen von „mindestens“ einem Jahrhundert-Unwetter aus. Bis zu 23.000 Kräfte von Feuerwehr, Hilfsorganisationen, Technischem Hilfswerk und Krisenstäben seien im Einsatz gewesen. Der Wiederaufbau könnte Reul zufolge mancherorts sogar Jahre dauern. Nach dem Retten und Bergen gehe es nun um Aufräumen, Reparieren und den Wiederaufbau, was an manchen Orten „Wochen, Monate und zum Teil Jahre“ dauern könne. Das sagte der CDU-Politiker am Mittwoch im Landtags-Innenausschuss. Der Sachschaden - privat wie öffentlich - gehe „in die Milliarden“.

Zu Beginn der Sitzung legten die Abgeordneten und der Minister eine Schweigeminute ein: Für die Betroffenen der Überschwemmungen, aber auch der Explosion im Leverkusener Chempark mit mindestens zwei Todesopfern am Dienstag sowie für alle Helfer.

Reul unterstreicht Zuständigkeit der Kommunen im Katastrophenschutz

Reul unterstrich zugleich die Zuständigkeit der Kommunen für Schutzmaßnahmen. Die Städte und Kreise hätten Meldungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zu bewerten, sagte Reul am Mittwoch in einer Sondersitzung des Innenausschusses im Düsseldorfer Landtag. Vor Ort werde entschieden, was zu tun sei. „Und ich glaube, das ist auch richtig so“, unterstrich der Minister.

Am 12. Juli habe der DWD die erste „Vorabinformation Unwetter“ veröffentlicht. Am Tag darauf sei eine sogenannte Landeslage eingerichtet worden. „Das heißt, es werden im digitalen Informationssystem "Gefahrenabwehr" die Einsatzzahlen und die Zahl der eingesetzten Kräfte aufgelistet“, erläuterte Reul. „Das ist deshalb entscheidend, weil sich daraus Einsatzschwerpunkte ableiten lassen und man sieht, wo überörtliche Hilfe gebraucht wird.“

Am 14. Juli sei auf Ebene seines Ministeriums die Koordinierungsgruppe des Krisenstabes der Landesregierung aktiviert worden. „Das bedeutet, da sitzen zur Krisenbewältigung knapp 20 Menschen zusammen – Experten aus meinem Haus, Fachleute aus anderen Ressorts.“ Später seien noch Vertreter der Bundespolizei und der Bundeswehr dazu gekommen.

Eine konkrete Nachbetrachtung stehe noch aus, sagte Reul. Wenn 47 Menschen in der Unwetterkatastrophe ihr Leben verloren hätten, sei aber klar, dass nicht alles richtig gelaufen sein könne. Schnellschüsse brächten jetzt allerdings auch nichts, sagte Reul. „Jetzt schon zu sagen, was man alles besser machen kann, wäre vermessen. Viele Einsätze laufen noch, die Lage ist noch zu frisch.“

Er versuche aber schon lange, das Thema Sirenenwarnung zu forcieren, unterstrich der Innenminister. Derzeit gebe es in NRW landesweit wieder 5184 Sirenen – 854 mehr als im Jahr 2018. „Nur: Was nutzen Sirenen, wenn sie von den Kommunen nicht ausgelöst werden?“ Viele Bürger wüssten auch gar nicht, was nach dem Alarm zu tun sei.

Es könne klug sein, zu überlegen, ob der DWD als amtliche Bundesbehörde künftig direkt auf den Rundfunk zugreifen sollte, sagte Reul. Dann entfalle die Abhängigkeit davon, was Sender aus eigenem Ermessen entschieden. „Das macht schon deshalb Sinn, weil der DWD auch Urheber dieser Warnungen ist.“

