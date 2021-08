Neuveröffentlichung von „Enter Sandman“ : Metallica bringt Song zugunsten von Flutopfern heraus

Bereits am Freitag soll der Song erscheinen. Foto: dpa/Sven Hoppe

Berlin Ein Sammlerstück für den guten Zweck: Die US-Band Metallica will mit der Neuveröffentlichung ihres Songs „Enter Sandman“ unter anderem als leuchtende Schallplatte den Opfern der Flutkatastrophe in Deutschland helfen. Ab Freitag kann man die Scheiben kaufen.

Als leuchtende Schallplatte und in zwei CD-Formaten kommt am Freitag ein Song der US-Band Metallica zugunsten der Flutopfer in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen auf den Markt. Die Einnahmen der Neuveröffentlichung des Kult-Songs „Enter Sandman“ sollen laut der Plattenfirma Universal Music über die Charity-Stiftung der Band zu hundert Prozent gespendet werden.