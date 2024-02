Fluten um den Jahreswechsel Die Nachwehen des großen Hochwassers

Kurz vor Weihnachten fing der Dauerregen an. Mit kurzen Unterbrechungen hielt er über den Jahreswechsel bis ins neue Jahr an – und mit ihm das schwere Hochwasser. Am stärksten betroffen war Niedersachsen, aber auch Teile von Nordrhein-Westfalen, Bremen, Thüringen und Sachsen-Anhalt hatten mit Wassermassen zu kämpfen. Der Dezember 2023 war in den besonders betroffenen Regionen der Dezember mit den stärksten Niederschlägen seit Messbeginn im Jahr 1881. Während die Fluten in der breiten Öffentlichkeit kaum mehr eine Rolle spielen, sind die Folgen in den gebeutelten Landesteilen noch deutlich zu spüren. In Niedersachsen steht das Wasser noch immer auf vielen Feldern und Straßen.