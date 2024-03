Aroma-Profile für Insekten Forscher: Ameisen schmecken nussig und nach Karamell

Der Schöpfer hatte eine klare Vorstellung davon, was wir Menschen essen sollen – und was nicht. Wie im Buch Levitikus im Alten Testament nachzulesen, sprach der Herr zu Mose und Aaron und verbot unter anderem den Verzehr aller Kleintiere mit Flügeln und vier Füßen („seien euch abscheulich“). Doch bereits bei Gott bestätigte die Ausnahme die Regel. Kleintiere mit Flügeln, die Springbeine haben, um damit auf dem Boden zu hüpfen, seien erlaubt. Also die verschiedenen Arten der Wanderheuschrecke, der Solam-, der Hargol- und der Hagab-Heuschrecke: Gastrotipps aus dem Buch der Bücher. Auch alte Griechen und Römer wie Aristoteles, Herodot und Plinius der Ältere plädierten für Zikaden, Heuschrecken und Käferlarven auf der Speisekarte.