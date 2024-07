Forscher warnen vor Ausbreitung in Europa Tödlicher Fall in Italien - Wie gefährlich ist die Violinspinne?

Dennoch gab es, neben dem tödlichen Biss in Palermo, in den vergangenen Jahren einige weitere prominente Fälle - unter anderem in Spanien. So gaben es Forscher der Balearen Universität nach dem Fall in Palermo bekannt. Seit 2022 registrierten sie vier Fälle von Bissen der Violinspinne in Spanien - einer davon auf Mallorca. Auf Ibiza mussten einem Urlauber im Jahr 2021 zwei Finger infolge eines Bisses amputiert werden. Die Forscher warnen vor einer Ausbreitung in Europa. In Italien bereite die Violinspinne den Menschen seit Längerem schon Sorgen.