Forschung aus Stockholm Prähistorische Teenager kauten schon Kaugummi

Vor 10.000 Jahren haben junge Menschen schon so etwas wie Kaugummi gekaut. Bereits vor 30 Jahren fanden Forschende in Schweden etliche kleine Klumpen zerkauten Baumharzes neben den Knochen prähistorischer Menschen. In einer Studie der Universität Stockholm und des Schwedischen Naturkundemuseums konnten sie diese nun genetischen Untersuchungen unterziehen. Die Spuren in den Kauklumpen liefern Informationen über Alter, Geschlecht und Zahnkrankheiten der Kauenden – und über das, was sie unmittelbar vorher gegessen haben.