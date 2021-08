Feuer an der Mittelmeerküste : Feuerwehr in Südfrankreich kämpft gegen Waldbrände

Paris An der Mittelmeerküste von Südfrankreich zerstören seit Tagen heftige Feuer die Landschaft. Die Folgen für die Natur sind bislang nicht abzusehen. Viele Tiere haben die Brände nicht überlebt.

Die lange Dürre und die seit Wochen hohen Temperaturen im Mittelmeerraum hätten zu „außergewöhnlichen Bedingungen“ geführt, analysiert Einsatzleiter Éric Grohin. Er geht davon aus, dass zumindest eines der Feuer von einem Parkplatz an der Autobahn A57 in Richtung Toulon seinen Anfang genommen habe. In der Nähe von Marseille hat die Polizei zudem einen Brandstifter gefasst, der auf einem Hügel am Stadtrand Feuer gelegt hatte. Die Feuerwehr habe den Brand schnell ersticken können, teilte die Polizei mit.