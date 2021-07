Ein Drittel vollen Impfschutz : So ist die Impf-Situation in Frankreich

So ist die Impf-Situation in Frankreich

Die Delta-Variante breitet sich in Frankeich schnell aus. (Symbolbild) Foto: dpa/Boris Roessler

Frankreich Trotz schlechten Starts ist inzwischen ein Drittel aller Franzosen mindestens ein Mal geimpft. Heftig diskutiert wird eine Impf-Pflicht für das Pflegepersonal in Krankenhäusern und Altenheimen.

Frankreich ist in die Impfkampagne mit großen Schwierigkeiten gestartet. Der Grund dafür waren neben dem fehlenden Impfstoff vor allem eine schlechte Organisation. Inzwischen sind allerdings über die Hälfte der Franzosen mindestens ein Mal geimpft, rund ein Drittel hat den vollen Schutz. Angesichts der Bedrohung durch die neue Delta-Variante will die Regierung noch einmal aufs Tempo drücken. Heftig diskutiert wird, eine Impf-Pflicht für das Pflegepersonal in Krankenhäusern und Altenheimen einzuführen. Damit sollen die vulnerablen Gruppen geschützt werden. Dass eine solche Regelung umgesetzt wird, ist im Moment allerdings ebenso unwahrscheinlich wie eine allgemeine Impfpflicht für alle Franzosen.