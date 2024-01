Bedrohung für Züchter Norovirus stürzt Frankreich in die Austernkrise

Vor dem Pariser Fischhändler Daguerre Marée bildet sich jedes Jahr zu Silvester eine lange Warteschlange. Lachs und Jakobsmuscheln gehören zum Jahresende in Frankreich traditionell auf den Tisch. Eigentlich zählen auch die Austern dazu, doch Ende 2023 blieben die Verkäuferinnen und Verkäufer auf der Delikatesse sitzen. Der Grund: In drei Gebieten waren die Austern vom Norovirus befallen, das Durchfall und Erbrechen auslösen kann. Die Behörden verboten deshalb nach Weihnachten den Verkauf dieser „Huîtres“. Die Entscheidung löste bei Kundinnen und Kunden so viel Unsicherheit aus, dass nun auch Austern aus anderen Regionen kaum gekauft werden. Viele Pariser Restaurants haben die Meeresfrüchte inzwischen von der Speisekarte gestrichen.