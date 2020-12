Pandemie : Frankreich verschärft Corona-Beschränkungen

Paris Die französische Regierung verhängt wegen der hohen Infektionszahlen eine Ausgangssperre in der Silvesternacht. Nur an Heiligabend dürfen sich die Menschen frei bewegen und zur traditionellen Mitternachtsmesse gehen.

In den vergangenen Wochen hatten sich die Zahlen sehr positiv entwickelt. Nach einem Höchststand von 60.000 gingen die täglichen Neuinfektionen sichtbar zurück, haben sich dann allerdings auf einem hohen Niveau von rund 10.000 Infizierten pro Tag eingependelt. Diese Entwicklung machte alle zuvor geäußerten Öffnungsszenarien hinfällig. „Wir sind noch nicht am Ende der zweiten Welle angekommen“, betonte Regierungschef Castex am Donnerstagabend in einer Pressekonferenz.Die nächtliche Ausgangssperre tritt bereits am kommenden Dienstag in Kraft und beginnt, anders als zunächst erwogen, bereits um 20 statt um 21 Uhr. Nur an Heiligabend dürfen sich die Menschen frei bewegen und zur traditionellen Mitternachtsmesse gehen. Die Zahl der Teilnehmer an Messfeiern soll vorerst nicht erhöht werden, in Kirchen und Moscheen muss jeweils eine Reihe zwischen Gläubigen frei bleiben.