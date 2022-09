Gewinn von 4,5 Millionen Euro : Wartepause in Döner-Imbiss macht Franzosen zu Multimillionär

Paris Lange Wartezeiten in einem Schnellimbiss sind selten wünschenswert. Einem Mann in Frankreich kam die Wartepause nun aber zu Gute - und das auf dem allerletzten Drücker.

Einer Wartepause in einem Döner-Imbiss hat ein Franzose einen Lotto-Gewinn von über 4,5 Millionen Euro zu verdanken. Im Juli hatte der Gelegenheitsspieler an seinem Urlaubsort einen Lottoschein ausgefüllt, während seine Frau im Tourismusbüro nach einer Auskunft fragte, teilte die französische Lottogesellschaft mit. Den Lottoschein stopfte der Mann von Anfang 60 in sein Portemonnaie, ohne sich zunächst weiter darum zu kümmern.

Erst als er fast zwei Monate später in einem Imbiss daheim auf seinen Döner wartete, erinnerte er sich an den Lottoschein und lief zu einer Lotto-Annahmestelle ganz in der Nähe. Dort erfuhr er von seinem Millionengewinn, den er zudem nur noch an diesem allerletzten Tag hätte einfordern können. Danach wäre der Gewinn verfallen gewesen.