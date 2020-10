In den französischen Alpen : Wolfsrudel nach Unwetter aus zerstörtem Gehege geflohen

Paris Ein Gehege für Wölfe ist bei den schweren Unwettern dieser Tage in den Alpen zerstört worden. Nun ziehen einige Tiere durch die Region, sie sollen aber wieder eingefangen werden.

Die in Gefangenschaft gehaltenen Tiere waren offenbar nicht in der Lage, sich selbst zu ernähren. Drei Grauwölfe kehrten auf der Suche nach Nahrung von alleine in den Naturpark zurück, konnten dort betäubt und in ein neues Gehege gebracht werden. Die Spur von sechs kanadischen Schwarzwölfen hat sich allerdings verloren.