Kriminalität : Frau auf offener Straße in Berlin mit Messer getötet

Frau auf offener Straße in Berlin mit Messer getötet

Ein Mitarbeiter der Spurensicherung dokumentiert die Lage am Tatort in der Berliner Maximilianstraße, wo eine Frau auf offener Straße getötet worden ist. Foto: Paul Zinken/dpa

Berlin Auf offener Straße wird eine 31-Jährige in Berlin-Pankow mit Messerstichen getötet. Einige Stunden später fasst die Polizei einen 42-Jährigen. Er soll sechs gemeinsame Kinder mit der Frau haben.

Eine 31 Jahre alte Frau ist in Berlin-Pankow auf offener Straße mit Messerstichen getötet worden - nach ersten Erkenntnissen von ihrem Lebensgefährten.

Kolleg. unserer Einsatzhundertschaft haben einen Tatverdächtigen in unmittelbarer Tatortnähe festgenommen. Es handelt sich um einen 42-jährigen Mann. Aktuell wird von einer Beziehungstat ausgegangen. ^tsm

Der 42-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen, er soll mit dem Opfer sechs gemeinsame Kinder haben, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Mann sei dringend tatverdächtig, die Frau am Freitagmorgen getötet zu haben. Die Frau lebte den Angaben zufolge in einem in der Nachbarschaft liegenden Flüchtlingsheim.