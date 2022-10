Hintergründe unklar : Frau aus NRW stirbt bei Kreuzfahrt in der Türkei

Bei einer Kreuzfahrt durch türkische Gewässer ist am Wochenende eine Frau aus NRW verstorben. Die Hintergründe sind unklar und die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Bei einer Kreuzfahrt durch türkische Gewässer ist in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Frau, die nach Informationen der Bild aus Nordrhein-Westfalen kommen soll, ums Leben gekommen. Wie zunächst RTL und Express berichteten, soll das Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff 6“ aus der Hamburger Reederei Tui Cruises auf hoher See in Richtung Antalya unterwegs gewesen sein, als gegen ein Uhr morgens ein Alarm ausgelöst wurde.

Türkische Medien berichteten zuerst, dass eine Frau in dieser Nacht von einer Balkonkabine von Deck zehn auf ein Rettungsboot auf Deck sechs gestürzt sein soll. Tui Cruises soll am Samstag auf Anfrage von RTL bestätigt haben, dass ein Passagier an Bord des Kreuzfahrtschiffes verstorben sei und dass Ermittlungen eingeleitet worden seien, weitere Angaben zu den Umständen soll die Reederei allerdings nicht gemacht haben. Die Frau soll mehreren Medienberichten nach nicht alleine in der Kabine gewohnt haben.