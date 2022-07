Notfälle : Frau stirbt bei Hausexplosion in Hemer - Behörden ermitteln

Hemer Durch eine Gasexplosion stürzt im Sauerland ein komplettes Wohnhaus ein. Für eine 57-Jährige kommt jede Hilfe zu spät. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln, wie es zum Unglück kommen konnte.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln

Mehrere Verletzte und eine Tote

An der rund 100 Meter entfernten Hauptstraße in Hemer ging das Leben am Samstag wie gewohnt weiter, nachdem der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) den Unglücksort besucht hatte. Reul zeigte sich nach dem Hauseinsturz betroffen. „Wir sind alle in Gedanken bei den Angehörigen der toten Frau. Es ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann“, sagte der Innenminister.

„Ein sehr tragischer Vorfall“

Auch Reul war mit den Gedanken bei den beiden Schwerstverletzten: „Wir alle hoffen und beten, dass die, die im Krankenhaus sind und um ihr Leben kämpfen, dass sie es schaffen und durchkommen“, sagte der Innenminister, der den vielen Einsatzkräfte dankte. „Vom Baggerführer bis zu Polizei, Feuerwehrleuten, THW oder Rotem Kreuz - wir können schon sehr, sehr froh sein, dass sich in NRW so viele Menschen im Ehrenamt oder Beruf engagieren und so kompetent sind. Sie wissen, was zu tun ist in so einem Moment. Und wenn man die Jungs und Mädels hier sieht, in deren Gesichter, dann weiß man, was das für eine Anstrengung war.“