Prozesse : Freispruch für Ex-Rocker-Boss Hanebuth in Spanien gefordert

Madrid Die Vorwürfe gegen Ex-Rocker-Boss Hanebuth in Spanien haben es in sich: Bildung einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche, Bedrohung, illegaler Waffenbesitz. Dennoch ist der 58-Jährige guter Dinge.

Zum Abschluss der mündlichen Verhandlung im Strafprozess gegen den früheren Rocker-Boss Frank Hanebuth in Spanien hat seine Verteidigerin auf Freispruch plädiert. „Die Anhörung der Zeugen hat keine ernstzunehmenden Beweise für die Anschuldigungen gegen meinen Mandanten erbracht“, sagte Rechtsanwältin Ana Madera Campos am Freitag, dem neunten Verhandlungstag vor dem Nationalen Staatsgerichtshof in San Fernando de Henares bei Madrid in ihrem Plädoyer. Hanebuth selbst betonte erneut seine Unschuld.