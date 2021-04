Wissenschaft : Freiwillige verlassen nach 40 Tagen Höhle in den Pyrenäen

Teilnehmer der Studie „Deep Time“ beim Essen in der Höhle in den französischen Pyrenäen. Foto: -/Human Adaptation Institute/AP/dpa

Foix Was passiert mit dem Menschen, wenn er jedes Gefühl für Raum und Zeit verliert? Im Dienste der Wissenschaft haben Freiwillige dies nun in einem fast sechs Wochen dauernden Experiment persönlich getestet.

Nach 40 Tagen in einer Höhle in den französischen Pyrenäen sind 15 Freiwillige wieder ans Tageslicht zurückgekehrt. „Uns geht's gut“, sagte ein Teilnehmer am Samstag vor laufenden Kameras in der Nähe des Ortes Tarascon-sur-Ariège.