Freizeitpark-Ranking Warum das Phantasialand deutschlandweit nicht in der Spitzengruppe ist

Die über 100 Freizeitparks in Deutschland haben eine Menge verschiedener Fahrgeschäfte und Themenwelten zu bieten. Doch so ein Tag im Freizeitpark kann für eine Familie schnell einige Hundert Euro kosten. Das Reiseportal „Travelcircus“ hat die 47 beliebtesten Freizeitparks unter die Lupe genommen und ihr jährliches Ranking erstellt. In die Bewertung flossen ein, wie gut das Preis-Leistungs-Verhältnis des Parks ist, wie bekannt und gut bewertet und wie hoch der Spaßfaktor bei allen Altersgruppen ist.