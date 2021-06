Hundert Tage vor der Bundestagswahl : Fridays for Future startet wieder mit regelmäßigen Klimastreiks

Berlin Genau hundert Tage vor der Bundestagswahl beginnt die Bewegung Fridays for Future wieder mit regelmäßigen Klimastreiks. Aufgrund der Corona-Pandemie waren die Proteste in den vergangenen Monaten eingeschränkt.

Exakt 100 Tage vor der Bundestagswahl wollen die Aktivisten von Fridays for Future ihre regelmäßigen Proteste für mehr Klimaschutz wieder aufnehmen. Wie die Organisation mitteilte, sind für diesen Freitag Streiks in 28 deutschen Städten geplant. Erstmals seit Beginn der Pandemie wird es den Angaben zufolge auch wieder Fußmärsche geben.

Fridays for Future will wieder jede Woche streiken - bis zur Bundestagwahl

Ein Fokus der Proteste an diesem Freitag ist die sozialgerechte Klimawende. Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, werden sich auch die Gewerkschaft Verdi, Sportvereine und Kirchen an den Streiks beteiligen. Größere Kundgebungen werden unter anderem in Berlin, Köln und Hamburg erwartet. Eine Teilnehmerzahl nannte Fridays for Future zunächst nicht.