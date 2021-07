Aufgeweichter Deich : Hunderte Menschen in NRW wurden in Sicherheit gebracht

Hunderte Menschen in NRW wurden in Sicherheit gebracht

Fröndenberg Nach den heftigen Regenfällen und Überschwemmungen im nordrhein-westfälischen Fröndenberg mussten wegen eines durchweichten Deiches mehr als 300 Menschen sicherheitshalber ihre Wohnungen verlassen.

Es handele sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, die nur Bewohner von Erdgeschoss- und Souterrainwohnungen in einem niedrig gelegenen Ortsteil betreffe, sagte eine Kreissprecherin am Montag. Am späten Abend entschied dann die Einsatzleitung, die betreffenden Häuser doch komplett zu räumen. „Zu unsicher ist die Lage und zu unvorhersehbar, was im Falle des Falls passiert.“ Am frühen Dienstagmorgen sagte ein Sprecher der Polizei Unna, die Evakuierung der Wohnungen sei abgeschlossen.