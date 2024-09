Kriminalität Fünf Kinder nach tödlichem Angriff in England festgenommen

Der 80-jährige Mann sei am Sonntagabend in einem Park in der Stadt Braunstone Town bei Leicester von einer Gruppe junger Menschen heftig attackiert worden, als er seinen Hund ausführte. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus, wo er später starb. Die jungen Verdächtigen sollen den Tatort verlassen haben, bevor Rettungskräfte eintrafen.