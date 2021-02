Bergisches Land : Fünf Leichen nach Wohnhausbrand gefunden

Starke Spuren von Feuer sind an dem Haus in Radevormwald nicht zu erkennen. Foto: Markus Klümper/dpa

Köln Drama in einem Wohnhaus im Bergischen Land: Die Feuerwehr wird zu einem Wohnungsbrand gerufen. Bei den Löscharbeiten stoßen die Einsatzkräfte auf fünf Leichen.

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Radevormwald bei Wuppertal im Bergischen Land sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Das teilte ein Sprecher der Polizei Köln der Deutschen Presse-Agentur mit.

Fensterscheiben an dem Haus seien zerborsten, sagte ein Fotograf vor Ort der dpa. Starke Spuren von Feuer seien aber nicht an dem Haus zu erkennen. Das weiße, langgestreckte Wohnhaus mit einem Erdgeschoss und einem teilweise ausgebauten Dachgeschoss liege an einer Hauptverkehrsstraße am Rande von Radevormwald im Ortsteil Herbeck. Der Unglücksort wurde weiträumig abgesperrt.