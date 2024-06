Katastrophe Fünf Tote bei Bränden im Südosten der Türkei

Das Feuer war demnach auf einer landwirtschaftlichen Fläche in der Provinz Diyarbakir ausgebrochen und hatte sich durch starken Wind auch auf Orte in der benachbarten Provinz Mardin ausgebreitet. Das Feuer sei mittlerweile unter Kontrolle, Flächen würden aber weiter abgekühlt, so der Innenminister. Wie genau die Menschen ums Leben kamen, blieb vorerst offen.