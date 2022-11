Kriminalität : Fünf Tote bei Schüssen in US-Nachtclub

Fünf Tote bei Schüssen in US-Nachtclub

Polizeiautos vor dem bei Schwulen, Lesben und der Trans-Community populären Club in Colorado Springs. (Videostandbild) Foto: -/KTTV via AP/dpa

Colorado Springs Samstagabend: Menschen in der US-Stadt Colorado Springs wollen ausgehen, ausgelassen feiern. Doch dann fallen Schüsse. Die Nacht endet mit Tod und Schrecken.

Bei Schüssen in einem bei Schwulen, Lesben und der Trans-Community populären Nachtclub in der US-Stadt Colorado Springs sind 5 Menschen getötet und 18 verletzt worden. Ein 22-jähriger Mann habe den Club mit einem Gewehr betreten und habe sofort angefangen zu schießen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.