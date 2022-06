Garmisch-Partenkirchen : Fünf Tote bei Zugunglück in Oberbayern - Schwierige Bergung

Fünf Tote bei Zugunglück in Oberbayern - Schwierige Bergung

Garmisch-Partenkirchen Die Zahl der Todesopfer bei dem Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen steigt. Am Samstag wurde eine weitere Leiche geborgen. Weitere Menschen werden noch vermisst.

Einen Tag nach dem Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen ist nach Polizeiangaben eine weitere Leiche geborgen worden. Die Zahl der Toten erhöhte sich damit am Samstag auf fünf.

Die Bergung der Toten war äußerst schwierig, weil zunächst einer der umgestürzten und verkeilten Waggons hatte angehoben werden müssen. Erste Versuche, die Waggons anzuheben, waren gescheitert. Bei dem Unfall am Freitag wurden den Angaben nach mehr als 40 Menschen verletzt, drei von ihnen schwer. Mehrere Menschen galten am Samstag noch als vermisst.

Am Freitagmittag waren mehrere Waggons der Regionalbahn auf dem Weg nach München im Ortsteil Burgrain entgleist, einige kippten um, rutschen eine Böschung hinab und bleiben direkt neben einer Bundesstraße liegen. Zur Unfallursache gab es auch am Samstag zunächst keine neuen Erkenntnisse. Der Lokführer wurde nach Polizeiangaben zwar vernommen. Was er gesagt hat, teilte die Polizei allerdings nicht mit.