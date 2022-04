Unfall : Fünf Tote nach Grubenunglück in Schlesien

Warschau Explosionen in einem polnischen Bergwerk haben zu einer Katastrophe geführt. Fünf Menschen verloren ihr Leben - die Rettungsmaßnahmen dauern an.

Nach einem Grubenunglück in einem polnischen Steinkohlebergwerk sind fünf Bergleute und Retter gestorben. Sieben weitere Menschen seien noch in dem Bergwerk eingeschlossen, sagte Regierungschefs Mateusz Morawiecki am Mittwoch nach einem Besuch am Unglücksort.