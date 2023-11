Italien Tote bei heftigen Unwettern in der Toskana

Extrem große Mengen Regen waren in der vergangenen Nacht in der Toskana niedergegangen. Besonders betroffen waren die Gemeinden Campi Bisenzio, Prato und Quarrata in der Provinz Prato. So viel Regen in so kurzer Zeit habe es in der Urlaubsregion seit Jahrzehnten nicht gegeben, sagten Experten des Nationalen Forschungsrates (CNR). In drei Stunden seien 190 Millimeter Regen gefallen. In einigen Teilen des betroffenen Gebietes gibt es Berichte über Vermisste.