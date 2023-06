Vorfall in Ecuador Für tot erklärte Frau klopft gegen Sarg

Quito · Eine für tot erklärte Frau in Ecuador ist zum freudigen Entsetzen ihrer Angehörigen in ihrem Sarg aufgewacht. Daraufhin ließen die Verwandten den Sarg zurück und brachten die Frau sofort in ein Krankenhaus.

13.06.2023, 07:40 Uhr

Rund fünf Stunden nach Beginn der Totenwache für seine Mutter Bella Montoya in der Stadt Babahoyo hätten die Teilnehmer seltsame Geräusche aus dem Sarg gehört, sagte ihr Sohn Gilberto Barbera der Nachrichtenagentur AP. Als die Trauernden ihn dann geöffnet hätten, habe seine schwer atmende Mutter dringelegen. „Das hat uns alle den Schrecken eingejagt“, berichtete Barbera. Den Sarg ließen die Verwandten zurück und brachten Montoya sofort in ein Krankenhaus. Dort hätten Ärzte ihnen mitgeteilt, dass der Zustand seiner Mutter nach wie vor ernst sei. Nach Angaben des ecuadorianischen Gesundheitsministeriums war Montoya - eine pensionierte Krankenschwester - am Freitag mit Verdacht auf Schlaganfall und Herz- und Lungenversagen ins Krankenhaus gebracht worden. Als die 76-Jährige auf Wiederbelebungsversuche nicht reagierte, erklärte sie der diensthabende Arzt laut dem Ministerium für tot. Barbera sagte, seine Mutter sei bewusstlos gewesen, als sie auf die Intensivstation gekommen sei. Einige Stunden später habe der Arzt ihm eine Sterbeurkunde ausgehändigt. Die Familie brachte seine Mutter zu einem Bestattungsinstitut und hielten am Freitagabend die Totenwache ab, als sich Montoya plötzlich aus dem Sarg meldete. Das Gesundheitsministerium hat eine Untersuchung gegen den Arzt eingeleitet, der voreilig den Totenschein ausgestellt hatte. Zudem wurde eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die das Prozedere bei der Ausstellung von Sterbeurkunden in der Klinik prüfen soll.

