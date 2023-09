Nicht deklariertes Allergen Hersteller ruft funny-frisch Chipsfrisch ungarisch zurück

Der Snack-Hersteller „Intersnack funny-frisch“ aus Köln hat am Mittwoch einen Rückruf für seine beliebte Chips-Sorte „Chipsfrisch ungarisch“ in der 150g-Packung gestartet. Das meldete unter anderem die Verbraucher-Plattform „produktwarnung.eu“. Wie Intersnack demnach mitteilte, sei in einigen wenigen Packungen statt der angegebenen Kartoffelchips mit der Geschmacksrichtung „ungarisch“ die Geschmacksrichtung „Sour Cream“ abgefüllt worden.