Euphorie in London : Prinz William verstößt bei EM-Finale gegen royale Etikette

England hat am Sonntagabend die Fußball-EM gegen Deutschland gewonnen. Mit den Siegerinnen feierte auch Prinz William. Der Thronfolger verstieß in seiner Euphorie prompt gegen die royale Etikette.

Auch die Queen war amused. Während England das erlösende Ende der „56 years of hurt“, dieser schmerzhaften 56 Jahren ohne Titel feierte, da verneigte sich Elisabeth II. aus Schloss Balmoral verbal vor ihren Untertaninnen. Der Erfolg der „Löwinnen“ gehe „weit über die Trophäe hinaus, die sie so verdientermaßen gewonnen haben“, betonte die „Lioness-in-chief“, „sie sind eine Inspiration für Mädchen und Frauen heute, und für künftige Generationen“.

Am Montag wurden die Lionesses von Tausenden am Trafalgar Square in London bejubelt, die Medien überschlugen sich vor Begeisterung über den ersten Titel des Mutterlands des Fußballs seit dem Finalsieg der Männer bei der WM 1966 gegen Deutschland. „SHE are the Champions“, dichtete der Mirror die Jubelarie der Rockgruppe Queen um, auf den vielen Sonderseiten war stets zu lesen: Ein historischer Sieg, das Warten hat ein Ende, der „football“ ist jetzt endlich „home“ und ja, England hat im Finale Deutschland besiegt, den achtmaligen Europameister, die „Titanen“.