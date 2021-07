Spenden für „weinendes Mädchen“ : 1:0 für die Mitmenschlichkeit

London Das traurige Bild des „weinenden Mädchen“ beim EM-Spiel England gegen Deutschland im Wembley-Stadion ging im Netz viral. Eine Spenden-Aktion eines Walisers hat enormen Zuspruch gefunden. Den Erlös bekommt nun Unicef.

Wie an dieser Stelle kürzlich berichtet, wollte Joel Hughes 500 Britische Pfund einsammeln. Der Fußballfan aus Wales hatte sich maßlos über jene britischen Mitbürger geärgert, die ein Mädchen teils übelst verspottet und beschimpft hatten. Bekanntlich hatten Kameras das heftig weinende Mädchen nach der deutschen Niederlage im EM-Spiel gegen England eingefangen und die Bilder auf die Stadionbildschirme sowie auf Fernseher weltweit übertragen – was in Netzwerken, die man in diesem Fall überhaupt nicht sozial nennen kann, zu teils widerlichen Schmähungen führte, etwa mit Bezug zum Dritten Reich.