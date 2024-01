Drei Meter groß und 300 Kilo schwer G. blacki war der größte Menschenaffe aller Zeiten

Das ist nun gut 330.000 Jahre und damit ein bisschen länger her als der Auftritt von Homo sapiens. Der dürfte ganz froh sein, G. blacki nie begegnet zu sein. Man weiß ja nie, auch wenn man es mit einem Vegetarier zu tun hatte. Sagen die Forschenden, die dem Riesenzottel auf den Zahn gefühlt haben. Genauer: auf die knapp 2000 Zähne und vier Kieferknochen und was davon übrig blieb. Erstkontakt hatte ein gewisser Heinrich Ralph von Koenigswald, dem man 1935 in einer Apotheke in Hongkong einen Backenzahn des Affen als Drachenzahn anbot. Über Jahrzehnte akribischer Forschungsarbeit ist aktuell Wissensstand, dass der Affe vor allem im Süden des heutigen Chinas lebte, sich überwiegend von Obst ernährte – und mit dem Wandel der Welt nicht klarkam. Die Bäume schwanden, das Wasser wurde knapp, offenbar brannte es häufiger. Das überforderte G. blacki. Laut den Forschenden kam hinzu, dass er es auch mit seiner Reproduktion und Mobilität nicht übermäßig eilig hatte. So wurde der Riese zum Auslaufmodell der Evolution.