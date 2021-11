Nordengland : Gäste verbringen dritte Nacht in eingeschneitem Pub

Gäste verbringen dritte Nacht in eingeschneitem Pub

Der eingeschneite Pub „Tan Hill Inn“ in dem nordenglischen Nationalpark Yorkshire Dales. Foto: The Tan Hill Inn/PA Media/dpa

London Seit Freitagabend sitzen sie schon fest: Besucher eines Pubs im Nationalpark Yorkshire Dales sind gestrandet. Und fühlen sich anscheinend pudelwohl.

Wegen Schnee und Wind am Wochenende haben Besucher eines Pubs in Nordengland eine dritte Nacht in der Kneipe verbringen müssen.