Lawinenunglück in Österreich Galtür vor 25 Jahren: Weißes Grab für viele Urlauber

Strolz ist immer noch im Rettungseinsatz, kümmert sich als Hubschrauberpilot bei der Polizei in Tirol um Wanderer und Bergsteiger in Not, hilft bei der Suche nach Vermissten und muss manchmal auch Tote aus den Alpen bergen. An die Katastrophe von damals wird er hin und wieder in schöner Weise erinnert: Dann trinkt er einen Kaffee mit dem heute 29-Jährigen aus Valzur, dem er damals mit seinem wagemutigen Flug das Leben gerettet hat.