Abschied : „Gangsta's Paradise“-Rapper Coolio mit 59 Jahren gestorben

Los Angeles Sein Hit „Gangsta's Paradise“ ist vielen aus dem Film „Dangerous Minds“ mit Michelle Pfeiffer in Erinnerung geblieben. Der Rapper, in dessen Leben die Feuerwehr eine besondere Rolle spielte, machte aber auch abseits der Musikszene Schlagzeilen.

Bestürzung in der Musikszene

This is sad news. I witness first hand this man’s grind to the top of the industry. Rest In Peace @Coolio https://t.co/vCeyn08Vsi

Sie sei „untröstlich“, schrieb die 64-jährige Schauspielerin auf Instagram. Der Film sei wegen des brillanten Liedes von Coolio so erfolgreich gewesen. „30 Jahre später bekomme ich immer noch eine Gänsehaut, wenn ich den Song höre“. In dem Film spielt Pfeiffer eine ehemalige Soldatin der Marines, die als Lehrerin an eine Highschool in einem von Gangs und Drogen geprägten Viertel kommt.

Der an einen Psalm angelehnte Song beginnt mit der düsteren Zeile „As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothin' left“ (Etwa: Während ich gehe im finsteren Tal, schaue ich auf mein Leben und stelle fest, dass nichts mehr davon übrig ist). Im Juli dieses Jahres erreichte das Video zu „Gangsta's Paradise“ die Marke von einer Milliarde Aufrufen bei Youtube, wie das Magazin „Billboard“ berichtete. Auch bei Spotify kommt das Lied auf mehr als eine Milliarde Klicks.