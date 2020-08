Haltungsbedingungen sollen verbessert werden : Tierhaltern fehlt oft das Wissen über ihre Tiere

Bonn. Der Vorstoß zur Bundesregierung zu Verbesserung der Haltungsbedingungen von Hunden wird von Tierschützern befürwortet. Doch auch bei anderen Haustierarten gibt es Probleme.

Höchste Zeit zum Handeln

Wenn es nach Maria-Elisabeth Krautwald-Junghanns, Professorin an der Klinik für Vögel und Reptilien an der Universität Leipzig, geht, ist es höchste Zeit zum Handeln. Vor allem in den privaten Volieren und Käfigen müssten viele Tiere leiden, oft ohne dass das ihren Besitzern bewusst sei. „Ein Graupapagei ist in etwa so intelligent wie ein fünfjähriges Kind und hat extrem hohe Haltungsbedürfnisse“, sagt die Expertin. Dass die Tiere zum Beispiel nur paarweise und nicht einzeln leben dürften, erführen manche Besitzer erst, wenn sie mit dem verhaltensgestörten Tier in die Klinik kämen, weil es sich die eigenen Federn ausrupft. Schildkröten würden oft für Kinder gekauft, die unter Tierhaarallergien leiden. „Denen werden die Tiere aber schnell zu langweilig“, warnt die Wissenschaftlerin. Wer eine Wasserschildkröte daraufhin im nächsten Teich aussetze, nehme ihren Tod in Kauf. Aus ihren oft entmutigenden Erfahrungen in der Tierarztpraxis schließt Krautwald-Junghanns: „Es ist zu einfach, sich ein exotisches Tier anzuschaffen und diese Lebewesen sind auch viel zu billig.“ Die in Terrarien gehaltenen Bartagamen würden schon für wenige Euro verkauft, „da geben sich dann leider einige Besitzer weniger Mühe mit der Haltung“. Reptilien seien für ihre Halter oft Prestigeobjekte. Je seltener und teurer die Tiere sein, so ein Ergebnis der Exopet-Studie, umso besser würden sie in der Regel gehalten.