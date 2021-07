RTL-Serie : Gastrolle für Poldi bei „Cobra 11“?

Köln Seit einem Vierteljahrhundert fliegen bei RTL viele Dinge durch und in die Luft, wenn die Polizisten von „Alarm für Cobra 11“ unterwegs sind. Jetzt starte die neue Staffel.

Podolski, der sich neben seiner Kicker-Karriere mit Döner-Imbissen ein weiteres Standbein aufgebaut hat, hatte vor einigen Wochen angedeutet, dass er sich einen Part in der krachenden RTL-Serie vorstellen könnte. „Sowas in die Richtung mit ein bisschen Action. Und wenn man da - so eine schöne Actionszene hier in Köln - was machen kann, was Verrücktes, bin ich dabei“, hatte Poldi erklärt. Die Wege wären kurz: Podolski gehört mittlerweile wie die „Cobra“ zur RTL-Familie. Der Sender verpflichtete ihn als Juror in der Show „Das Supertalent“.