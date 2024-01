Nach Großangriff der Hamas Israelischer Netflix-Star Amedi im Gazastreifen schwer verletzt

Dem Bericht zufolge wurde Amedi nach dem Großangriff der Hamas und anderer Extremisten auf Israel am 7. Oktober als Reservist eingezogen. Seine Verletzungen habe er am Montag erlitten, berichtete Ynet. In „Fauda“ spielte der 35-Jährige in der zweiten bis vierten Staffel den Undercover-Agenten Sagi Zur. Er ist in Israel auch als Singer-Songwriter erfolgreich.