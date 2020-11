Polizei ermittelt : Geblitzter Verkehrssünder packt Blitzer kurzerhand ein

Struppen Ein Autofahrer hat in der Sächsischen Schweiz einen Blitzer kurzerhand mitgenommen, nachdem ihn das Gerät beim Zuschnellfahren erwischt hatte.

Der 52-Jährige sei am Mittwoch in einer 30er-Zone in Struppen geblitzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Daraufhin sei der Mann mehrfach an dem mobilen Gerät vorbeigefahren und habe es schließlich samt Akku in sein Auto gepackt.