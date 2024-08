Unglück Gedenkgottesdienst nach Hotel-Einsturz in Kröv

Nach dem Hotel-Einsturz im Mosel-Örtchen Kröv mit zwei Toten haben viele Menschen in einem Gottesdienst der Opfer und Angehörigen gedacht. In einem Pfarrgarten an der Kirche hielten sie inne, immer wieder liefen Tränen. Gebetet wurde auch für einen niederländischen Vater, der bei dem Unglück verletzt wurde und in einem Trierer Krankenhaus auf Intensivstation behandelt wird. Er liege noch im künstlichen Koma, teilte die Polizei mit.