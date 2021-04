Gefährliche Überfahrten : Immer mehr Fluchtversuche über den Ärmelkanal

In Schlauchbooten werden 15 bis 20 Personen transportiert, welche jeweils Tausende von Euros an die Schleuser bezahlen. Foto: dpa/Dario Lopez-Mills

Paris Viele Migranten wollen in Schlauchbooten die Wasserstraße von Frankreich in Richtung Großbritannien überqueren. Die Schleuser verdienen horrende Geldsummen an den illegalen Passagieren.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Knut Krohn

Menschenschmuggler haben Hochkonjunktur. Das zeigen die neusten Zahlen, veröffentlicht vom französischen Zentralbüro für Migration und irreguläre Einwanderung (Ocriest). Nach Angaben der Behörde wurden im Jahr 2020 rund 600 „geglückte Überfahrten“ von Frankreich nach Großbritannien über den Ärmelkanal registriert, fast 700 Versuche konnten von den Einsatzkräften verhindert werden. In mehreren hundert Fällen wurden Boote, Motoren oder Schwimmwesten entdeckt, die die Schleuser am Strand von Dünkirchen und Calais versteckt hatten. Nach Aussagen von Xavier Delrieu, Chef von Ocriest, wurden allein im Norden Frankreichs 267 kleinere Schmugglernetzwerke aufgedeckt. 980 Schleuser, Fälscher und Personen, die den Migranten Unterschlupf anbieten, konnten im Zuge der Ermittlungen festgenommen werden. Nach Schätzungen haben fast 10.000 Menschen die gefährliche Überfahrt in Angriff genommen.

Wollten die Migranten in den vergangenen Jahren vor allem versteckt auf Lastwägen und Zügen den Kanal überqueren, habe die Anzahl von Versuchen mit Schlauchboten seit Ende 2018 rapide zugenommen, erklärt Xavier Delrieu. Diese Entwicklung hänge wahrscheinlich mit dem Brexit und der Pandemie zusammen, zwei Faktoren, die einen wesentlichen Einfluss auf den Straßen- und Bahnverkehr zwischen Frankreich und Großbritannien hätten. Zudem seien auch die Kontrollen an den Häfen und in den Bahnhöfen verstärkt worden.

Die Überfahrt in kleinen Booten sei für die Migranten sehr gefährlich, für die Schleuser aber außerordentlich einträglich, erklärt Delrieu. Ein Schlauchboot koste sie rund 5000 Euro und werde mit 15 bis 20 Menschen besetzt, von denen jeder knapp 3000 Euro für einen Platz bezahlt habe. Die Migranten seien sich der großen Gefahren oft nicht bewusst, die bei der Fahrt über den Ärmelkanal auf sie warten, erklärt der Ermittler. Allein die Chance auf der vielbefahrenen Wasserstraße in der Nacht oder im dichten Nebel von einem der schnell fahrenden, großen Frachtschiffe erfasst zu werden, sei enorm groß. Häufig würden die Boote von den Schleusern auch einfach nicht mit genügend Treibstoff oder defekten Motoren ausgerüstet, sodass die Gruppen oft hilflos auf hoher See treibend von der Küstenwache aufgegriffen würden.

Im Kampf gegen die illegalen Überfahrten wurde auch die Kooperation der Sicherheitskräfte zwischen den beiden Staaten noch einmal verstärkt. Vor einigen Monaten sei eine neue französisch-britische Einheit eingerichtet worden, die auch verstärkt mit Europol zusammenarbeite. Ziel sei es, die Arbeit der Schleuser zu erschweren, deren Hintermänner oft in den Niederlanden, Belgien oder auch in Deutschland sitzen würden.