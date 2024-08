Ausbruch in Straubing Geflohener Straftäter festgenommen - Drei weitere flüchtig

Seine Flucht ist beendet: Ein in Niederbayern aus einer geschlossenen Einrichtung geflohener Straftäter ist von der Polizei in Österreich gefasst worden. Österreichische Einsatzkräfte hätten den Mann am Donnerstagabend bei einer Polizeikontrolle in der Nähe von Graz in der Steiermark festgenommen, teilte die Polizei mit.