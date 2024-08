Protest auf Mallorca Gegner des Massentourismus demonstrieren am Ballermann

Nun aber sind im Urlaubsparadies Sprüche an Wänden aufgetaucht, die nur schwer zu verdauen sind. „Kill A Tourist“ lautet einer in Manacor, ein anderer an mehreren Orten in Palma auf Deutsch „Tourismus macht frei“, offenbar eine Anspielung auf den zynischen Spruch der Nazis „Arbeit macht frei“ über Eingangstoren von Konzentrationslagern, wie die „Mallorca Zeitung“ berichtete.