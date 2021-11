Kult-Moderator : Jörg Draeger: So kam der Zonk in mein Leben

Jörg Draeger: So kam der Zonk in mein Leben

Köln Moderator Jörg Draeger (76) ist mit der Gameshow „Geh aufs Ganze!“ berühmt geworden - und mit ihm der Zonk, den Kandidaten bekommen, wenn sie sich verzockt haben. Nun hat Draeger Einblicke in die Natur des feuerroten Trostpreises mit der Ratten-Nase gegeben.

„Damals hatten wir ja zuerst die Nieten von den Amerikanern in der Show übernommen: 100 Meter ausgedienter Jägerzaun oder 1000 ausgebrannte Glühbirnen“, berichtete er von den Anfänge der Gameshow, die von der US-Sendung „Let's make a Deal“ abstammt. Das habe aber nicht funktioniert. So kam es zum Zonk. „Irgendwann war ich mit dem damaligen Junior-Produzenten auf der Spielwarenmesse in Nürnberg, auf der wir eine graue Maus sahen. Und da ging der Gedankengang los, der am Ende zu diesem Fabelwesen führte“, sagte Draeger.